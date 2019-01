Frédérique Turgeon vice-championne du monde en slalom

Sur la piste de Kranjska Gora, seule la Française Marie Bochet a été plus rapide. L’Allemande Andrea Rothfuss a complété le podium, devant une autre Canadienne, Alana Ramsay.

« Je suis tellement fière. Aucun mot ne peut décrire le sentiment que ce titre-là me procure, a assuré Turgeon. Je n’en reviens pas! C’est trop beau pour être vrai. »

« Ce matin, je ressentais énormément de pression. Je savais que j’étais capable d’atteindre le podium et beaucoup de gens me le rappelaient aussi. Cette course était la plus importante pour moi. Le slalom, c’était la discipline préférée de mon père et je voulais désespérément remporter un titre en son honneur. Évidemment, j’étais plus nerveuse, mais j’ai vraiment bien géré mes émotions », a-t-elle expliqué.

Quatrième après la première descente, Turgeon a ouvert la machine dans la deuxième.

« En deuxième manche, j’ai été super agressive, beaucoup plus en mode attaque. Je ne voulais vraiment pas terminer quatrième, donc j’ai tout donné. Même si ma deuxième manche n’était pas parfaite, j’avais beaucoup plus d’intensité et c’est vraiment la raison pour laquelle j’ai gagné ce titre. Je crois en fait que j’ai tout simplement mieux géré mon énergie que mes adversaires. »