Horaire chamboulé et piste glacée à Kitzbühel

Le mythique week-end de la Coupe du monde de ski alpin de Kitzbühel commencera plutôt par la descente, et non le super-G, vendredi, sur une piste glacée à l'extrême que certains skieurs jugent cette année encore plus exigeante que d'habitude.

Les prévisions météo ont contraint les organisateurs à prendre cette décision jeudi. Le super-G sera donc reporté à dimanche, tandis que le slalom, prévu dimanche, remplacera la descente samedi, jour où d'importantes chutes de neige sont prévues.

Jeudi, le deuxième entraînement de descente a été dominé par l'Autrichien Hannes Reichelt avec un temps de 1 min 57 s 41/100. L'entraînement prévu mercredi avait également été annulé à cause des conditions météo.

Reichelt a devancé les Italiens Matteo Marsaglia et Dominik Paris par respectivement 23 et 36 centièmes de seconde.

Le Canadien Ben Thomsen (1:58,12), 2e du premier entraînement mardi, s’est classé 9e. Ses compatriotes James Crawford (2:00,84), Brodie Seger (2:00,96) et Dustin Cook (2:04,62) ont suivi aux 42e, 44e et 55e échelons.

Après avoir affronté une véritable patinoire à la fin décembre à Bormio, en Italie, les skieurs se frottent de nouveau à une piste très lustrée et exigeante.

« La piste est l'une des plus dures que j'aie faite, c'est sûr. Elle est bleue [très glacée : NDLR] de haut en bas et ça tape partout, a constaté l'expérimenté français Johan Clarey pour sa 10e présence sur la réputée piste autrichienne.

« Chaque fois, c'est pareil. Déjà que Bormio est extrêmement difficile, derrière on a une semaine à Kitzbühel qui l'est encore plus. Je le déplore, car il y a beaucoup de casse en ce moment et je pense que la préparation des pistes y est pour beaucoup.

« Après, c'est ce qui fait la légende de notre sport. On ne va pas s'en plaindre non plus. Si tu as Kitzbühel avec une neige hyper facile où tout se passe bien, ce ne serait plus Kitzbühel », concède Cleary.

Svindal ne participera pas à la descente

La Streif propose des passages très bosselés, notamment dans des virages en dévers où les skieurs lancés à plus de 100 km/h, qui luttent déjà contre la force centrifuge, subissent ces vaguelettes qui menacent leur stabilité.

La piste est tellement exigeante que le Norvégien Aksel Lund Svindal a préféré passer des examens médicaux jeudi après avoir ressenti une douleur au genou droit à l'issue du premier entraînement.

Après avoir consulté un médecin, il a décidé de ne pas prendre le départ de la descente pour ne pas compromettre sa fin de saison, notamment les Championnats du monde d’Are (Suède) qui s’amorcent le 5 février.

« La version 2019 de Kitzbühel est plus forte que la version 2019 de moi-même, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Pas de nouvelle blessure à signaler, mais ma vieille blessure s'est bien réveillée. Comme la descente a été avancée à vendredi, je n'y prendrai pas part », poursuit-il, sans préciser s'il serait au départ du super-G dimanche.

« C'est juste fou du début à la fin, mais fou dans ce que cela demande physiquement », a jugé Svindal lors d'un point presse dans un hôtel du centre de la station du Tyrol.

Usé par 17 années de Coupe du monde, le vétéran de 36 ans a été tellement marqué physiquement par l'étape de Bormio qu'il a mis 10 jours avant de pouvoir skier tranquillement avec son père.

Svindal ne juge pas pour autant la piste plus dangereuse que d'habitude.

« Nous sommes sur une Coupe du monde extrême, mais nous sommes les meilleurs skieurs du monde. On devrait en être capables. Donc, je ne vais pas dire que ça va trop loin dans la difficulté parce que je suis blessé. C'est mon ressenti personnel, mais je suis sûr qu'un bon nombre de gars vont être bons ici avec ces conditions. »