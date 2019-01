Internationaux d'Australie: une finale Osaka/Kvitova

La finale féminine des Internationaux d'Australie opposera la Japonaise Naomi Osaka à la Tchèque Petra Kvitova avec un double enjeu, le trophée et le trône de no 1 mondiale.

Soleil brûlant et température qui a dépassé les 40 degrés en fin d'après-midi : pour la première fois de la quinzaine australienne, le toit de l'Arena Rod Laver a été fermé pour préserver les joueuses de la chaleur.

Une décision qui a rendu Osaka (no 4) « un peu triste ». « J'aime la chaleur, et quand le toit était ouvert, je me suis dit: 'C'est à mon tour de briller !' », a lancé la jeune Japonaise, dont les premiers succès n'altèrent pas le côté désarmant.

Même toit fermé, Osaka a rayonné: victorieuse 6-2, 4-6, 6-4 face à Karolina Pliskova (no 8), tombeuse de Serena Williams après avoir écarté quatre balles de match au tour précédent, la jeune Japonaise s'est qualifiée, à 21 ans, pour sa deuxième finale de Grand Chelem d'affilée, quatre mois après son sacre à Flushing Meadows.

Aux internationaux des États-Unis début septembre, Osaka, qui vit aux États-Unis depuis ses trois ans, était devenue la première Japonaise couronnée en tournoi majeur au terme d'une finale explosive contre Serena.

À Melbourne, où jamais une Japonaise ne s'était invitée en finale, elle étire tour après tour sa série de victoires consécutives en tournoi majeur : la voilà à treize matchs.

En demi-finale jeudi, Osaka a d'abord contrôlé la rencontre, jusqu'à mener d'une manche et d'un bris (1-0). Mais Pliskova est parvenue à égaliser et c'est la Tchèque qui s'est procuré les premières occasions dans la manche décisive (trois balles de bris à 1-0). En vain.

Osaka était passée à deux jeux de l'élimination au troisième tour, quand elle avait été menée 7-5, 4-1 par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (no 27).

Petra Kvitova laisse exploser sa joie après sa victoire en quarts de finale Photo : The Associated Press / Aaron Favila

En finale, Osaka affrontera samedi Kvitova. La gauchère tchèque (no 6) a mis fin (7-6 (7/2), 6-0) à la belle aventure de l'Américaine Danielle Collins (35e), invitée surprise du dernier carré d'as, en la battant 7-6 (7/2) et 6-0.

À 28 ans, deux ans après une agression au couteau à son domicile qui avait très sérieusement menacé sa carrière, Kvitova va disputer sa troisième finale en grand chelem. Elle a remporté les deux premières, à chaque fois à Wimbledon, en 2011 et en 2014.

Venue sur le tard sur le circuit après avoir privilégié ses études, l'Américaine de 25 ans n'avait pas remporté le moindre match en grand chelem en cinq tentatives auparavant.

Son joli parcours à Melbourne va lui permettre de grimper aux portes du top 20 au classement de la WTA.

Leylah Fernandez Photo : Gracieuseté / Coupe Rogers

Fernandez chez les as juniors

La Canadienne Leylah Annie Fernandez s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi junior grâce à une victoire sans équivoque de 6-3 et 6-1 contre la Française Manon Léonard.

Classée 4e tête de série à Melbourne, Fernandez n'a toujours pas perdu la moindre manche en quatre matchs.

La gagnante a réussi 25 coups gagnants et commis 19 fautes directes, tandis que sa rivale a affiché un ratio de 13-19 à ce chapitre. Elles ont respectivement enregistré sept et trois bris de service.

La joueuse de 16 ans avait décroché sa première victoire sur le circuit de la WTA en septembre dernier contre sa compatriote Gabriela Dabrowski au premier tour de la Coupe Banque Nationale, à Québec.

Fernandez sera confrontée à la Russe Anastasia Tikhonova en demi-finales de la compétition australienne.