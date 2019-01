Serena Williams battue en demi-finale à Melbourne

Battue 6-4, 4-6 et 7-5, Serena Williams (no 16) ne décrochera pas un huitième titre en Australie.

En avance 5-1 en troisième manche, l'Américaine s'est d'abord fait appeler une rare faute de pied à sa première balle de match, avant de se tordre la cheville sur la mise en jeu suivante. La Tchèque Karolina Pliskova (no 8) a ensuite refermé l'écart, mais Williams s'est à nouveau donné trois balles de match à 5-4, que son adversaire a effacées une à une.

« Je n'avais pas beaucoup d'occasions dans la dernière manche. J'étais un peu trop passive. Mentalement, j'avais une baisse de régime, a dit Pliskova. J'ai décidé d'y mettre la gomme à 2-5. Elle est devenue un peu hésitante à la fin. J'ai profité de mes chances et j'ai gagné. »

Puis, Pliskova a brisé l'ex-numéro un mondiale à zéro avant de gagner son sixième jeu de suite pour se qualifier pour les demi-finales, où elle affrontera Osaka.

L'affiche de la première demi-finale est déjà connue depuis mardi: elle opposera la Tchèque Petra Kvitova (no 6) à l'Américaine Danielle Collins (35e).

Osaka écrit une page d'histoire

La 4e joueuse mondiale est la première Japonaise à s'inviter dans le carré d'as à Melbourne depuis Kimiko Date en 1994. Son meilleur résultat était un huitième de finale il y a un an.

Svitolina, visiblement amoindrie par une épaule et un cou douloureux, manipulés en cours de match par un thérapeute, n'a pas pu vraiment se défendre. L'Ukrainienne de 24 ans a ainsi perdu six jeux consécutifs entre 5-4 dans la première manche et 5-0 dans la seconde.

« J'ai essayé d'être aussi constante que possible. J'avais un objectif aujourd'hui : ne pas m'énerver. Ce que je n'avais pas très bien réussi lors de mes derniers matchs, donc je suis très contente de mon match », a expliqué Osaka.

La Japonaise Naomi Osaka garde les yeux bien sur la balle pendant son match contre l'Ukrainienne Elina Svitolina. Photo : Reuters / Aly Song

Avant d'être couronnée à Flushing Meadows, à 20 ans seulement, la jeune Japonaise s'était révélée au printemps dernier comme championne du prestigieux tournoi d'Indian Wells, puis en battant Serena Williams au premier tour à Miami la semaine suivante après avoir entamé la saison 2018 autour de la 70e place mondiale.