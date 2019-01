Porté disparu, un joueur de Cardiff aurait été victime d'un écrasement d'avion

Le président du club de Cardiff Mehmet Dalman s'est dit mardi « très inquiet » quant au sort de l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala, dont l'avion a disparu dans la nuit de lundi à mardi entre Nantes et Cardiff.

« Nous sommes très préoccupés par les dernières nouvelles. Nous sommes très inquiets pour Emiliano Sala », a dit le président du club de la Premier League, dans une déclaration à la presse.

« Nous attendons confirmation avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre », a-t-il ajouté.

L'alerte sur la disparition de l'avion dans lequel se trouvait Sala a été donnée vers 20 h 20, heure anglaise, lundi soir (15 h 20 HNE). Le contrôle aérien de Jersey a signalé qu'un petit appareil de tourisme monomoteur Piper PA-46 Malibu avait disparu des radars près de l'île de Guernesey, avec à son bord deux personnes dont l'identité n'était pas précisée.

Des sources policières françaises au petit matin, puis la direction générale de l'aviation civile (DGAC) vers midi, ont confirmé qu'Emiliano Sala était à bord de l'appareil. Selon une source proche du dossier, l'avion transportait deux passagers en plus du pilote.

Selon les contrôleurs aériens de Jersey, l'avion, qui volait dans un premier temps à 5000 pieds, avait demandé à descendre et évoluait à 2300 pieds quand il a disparu des radars.

Des recherches en mer et aériennes ont été immédiatement déclenchées, mais interrompues quelques heures plus tard sans qu'aucune trace de l'appareil n'ait été détectée, en raison du vent qui se renforçait, d'une mer trop agitée et d'une mauvaise visibilité.

Les opérations ont repris mardi matin, toujours sous la direction des gardes-côtes de Guernesey, avec des moyens britanniques et français, soit deux avions, deux hélicoptères et un bateau de sauvetage. Mais aucune trace de l'avion n'avait été trouvée en milieu de journée.

L'avant-centre de 28 ans, auteur de 12 buts dans la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré du FC Nantes à Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros (25,7 millions $ CA).

Au pays de Galles, Sala s'était engagé pour trois ans et demi avec son nouveau club, 18e et relégable en Premier League, qu'il devait aider dans sa lutte pour le maintien.

Lundi, il était revenu à la Jonelière, le centre d'entraînement du FC Nantes, prendre ses dernières affaires. Le compte Twitter du club avait publié une photo du joueur entouré de ses ex-coéquipiers, souriant comme toujours.

La Premier League avait déjà été endeuillée cette saison par une autre catastrophe aérienne, l'écrasement d'un hélicoptère transportant le président du club de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.

Le 27 octobre, le milliardaire thaïlandais, ainsi que quatre autres personnes, avait perdu la vie quand son hélicoptère s'était écrasé aux abords du King Power Stadium, après une rencontre contre West Ham.