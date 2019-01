Le Québécois Abraham Toro invité au camp des Astros

Le Québécois Abraham Toro a fait un pas de plus vers le baseball majeur. Les Astros de Houston l'ont officiellement invité à leur camp d'entraînement qui s'ouvrira le 17 février, en Floride.

Un texte de Jean-François Chabot avec les informations d'Antoine Deshaies

L'invitation lui est officiellement parvenue dimanche soir. Ce choix de 6e tour en 2016 vient de conclure une saison du tonnerre à la position de 3e but au sein des Hooks de Corpus Christi, filiale AA des Astros.

Ambitieux, Toro se réjouit de cette première occasion de côtoyer les meilleurs. Il ne se cache pas pour affirmer qu’il se rendra à West Palm Beach en visant une place avec la grande équipe.

« Je pense que les ligues majeures représentent un objectif réalisable. Je ne connais pas les plans de l’équipe, mais mon but est d’atteindre les majeures avec les Astros », a indiqué Toro, au micro de Radio-Canada Sports.

Ce dernier prenait part à une séance d’entraînement informelle dans un centre sportif de Terrebonne aux côtés de Russell Martin, des Dodgers de Los Angeles, et en compagnie d’une poignée d’espoirs québécois.

« Durant la saison morte, j’ai travaillé sur mes mouvements latéraux en défensive, de façon à réagir de manière plus explosive et aller chercher des balles un peu plus loin dans les trous », a expliqué Toro.

Il a aussi indiqué avoir beaucoup appris de Russell Martin.

« Je regarde ce qu’il fait, comment il le fait. Je lui pose des questions pour comprendre pourquoi il fait ça. J’essaie d’intégrer ça dans ma routine de tous les jours », a conclu Toro.

En étant réaliste, si Toro parvient à se tailler une place avec la grande équipe des Astros, ce sera probablement à titre de réserviste.