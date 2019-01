Ty Rattie et Ryan Spooner soumis au ballottage par les Oilers d'Edmonton

Les Oilers d'Edmonton ont soumis les attaquants Ty Rattie et Ryan Spooner au ballottage lundi.

À sa deuxième saison avec les Oilers, Rattie a amassé 2 buts et 6 passes en 29 rencontres.

En 2017-2018, ce Calgarien de 25 ans a partagé son temps de glace entre Edmonton et la Ligue américaine. Il a totalisé 43 points, dont 21 buts, en 53 rencontres avec les Condors de Bakersfield. Il a aussi pris part à 14 rencontres avec les Oilers et a récolté 5 buts et 4 mentions d'aide.

De son côté, Spooner y est allé d'un but et de 2 passes en 24 matchs depuis que les Oilers l'ont acquis des Rangers de New York , le 16 novembre, en échange du centre Ryan Strome. Ce dernier avait été échangé contre Jordan Eberle.

Les 30 autres équipes de la LNH ont jusqu'à mardi, à midi, pour réclamer l'un ou l'autre de ces deux joueurs, sans quoi les Oilers seront libres de les rétrograder dans l'AHL.