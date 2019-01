Teravainen touchera 27 millions $ au cours des 5 prochaines années

L’attaquant finlandais empochera donc un salaire moyen de 5,4 millions de dollars américains.

« Teuvo s’est amélioré à chacune des années de sa carrière dans la LNH et s’est établi comme pierre angulaire de l’attaque des Hurricanes, a déclaré le directeur général Don Waddell dans un communiqué.

« Il a démontré qu’il est capable de tenir un rôle de plus en plus important avec l’équipe alors qu’il est devenu un spécialiste du désavantage numérique cette saison. Il n’a que 24 ans et nous croyons qu’il continuera de se développer en tant que joueur. »

Depuis le début de la présente campagne, Teravainen se classe au deuxième rang de l’équipe avec ses 39 points et ses 29 passes. Depuis qu’il s’est joint aux Hurricanes en 2016, il a obtenu 144 points, ce qui le place au deuxième échelon de la formation dirigée par l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour.

En 2017-2018, il a amassé 64 points, son sommet dans le circuit Bettman.

La Caroline a fait son acquisition en juin 2016 des Blackhawks de Chicago, en compagnie de Bryan Bickell en retour d’un choix de deuxième tour et d’un autre du troisième tour.

Teravainen avait été choisi au premier tour du repêchage de 2012 (18e au total) par les Hawks. En 112 rencontres avec eux, il a inscrit 46 points, dont 21 buts.