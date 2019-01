Festival offensif au match des étoiles de la Ligue canadienne féminine

Le match des étoiles de la Ligue canadienne de hockey féminin s'est conclu par une victoire de 8-4 de l'équipe or de Liz Knox contre l'équipe mauve de Brigette Lacquette, dimanche, à Toronto.

Brianne Jenner, de l’Inferno de Calgary, a inscrit un tour du chapeau pour l’équipe or. Ses deux premiers buts ont donné une avance de 4-0 à sa troupe puisque Brianna Decker, sa coéquipière à Calgary, avait marqué un doublé au premier vingt.

Sept représentantes des Canadiennes de Montréal ont participé à la rencontre. Ann-Sophie Bettez a été la seule à inscrire un filet, le septième de l’équipe or.

Hanna Bunton et Rebecca Johnston ont aussi marqué pour l’équipe or. La réplique de l’équipe mauve est venue des bâtons de Blayre Turnbull, Laura Stacey, Lauren Williams et Zoe Hickel.

À titre de capitaines, Knox, du Thunder de Markham, et Lacquette, de l’Inferno, avaient établi leurs formations respectives dans un repêchage organisé samedi. Elles pouvaient toutes deux choisir leurs partantes, mais elles devaient tirer les noms des autres joueuses au sort.