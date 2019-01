Allison Beveridge, encore le meilleur résultat canadien du jour à Cambridge

Les Albertaines Allison Beveridge et Kinley Gibson ont réalisé le meilleur résultat canadien de la dernière journée de Coupe du monde de cyclisme sur piste à Cambridge, en Nouvelle-Zélande.

Beveridge et Gibson ont conclu le madison au 7e rang avec trois points récoltés au fil des huit différents sprints, le même nombre que le duo ukrainien composé de Ganna Solovei et Anna Nahirna. Ces dernières ont cependant pris le 6e rang puisqu’elles ont terminé la course devant les Canadiennes.

Les Belges Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky ont gagné l’épreuve avec 39 points.

Beveridge quittera la Nouvelle-Zélande avec deux médailles d'argent récoltées vendredi et samedi.

Au sprint, le parcours du Québécois Hugo Barrette l’a mené jusqu’aux huitièmes de finales. Ses efforts lui ont valu le 12e rang de l’épreuve qu’a remportée l’Australien Nathan Hart.

« Jusqu’à maintenant, la saison va bien, a reconnu Barrette. Au sprint, je voulais faire aussi bien qu’hier, c’était mon objectif. »

Barrette avait pris le 6e rang du keirin, samedi.

Sa compatriote Lauriane Genest a terminé au 12e rang de l’autre volet du keirin. Genest a cédé 733 millièmes de seconde à la gagnante de la petite finale, la Néo-Zélandaise Natasha Hansen. La Hongkongaise Lee Wai-sze a triomphé en grande finale.

L’autre Canadien en action dimanche, Michael Foley, s’est installé au 9e échelon de l’omnium avec 78 points. Le Suisse Claudio Imhof, avec 113 points, a remporté l’épreuve.