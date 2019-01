Les Canadiennes frôlent le triplé en Suède

Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, Kelsey Serwa, de Kelowna, et Marielle Thompson, de Whistler, ont respectivement terminé 2e, 3e et 4e de la deuxième épreuve disputée ce week-end dans la petite localité scandinave.

Meneuse au classement général de la discipline, la Suisse Fanny Smith s’est invitée dans ce festival unifolié. Elle a devancé Phelan de 0,14 s à peine pour récolter sa troisième victoire de la saison.

Ce podium est le quatrième de Phelan en Coupe du monde. Elle avait terminé 5e la veille.

« Je voulais garder le contact avec le groupe, être dans le sillon et skier parfaitement, prendre tous les virages jusqu’au bas du parcours, a souligné Phelan. Ça s’est bien déroulé. C’était serré à la fin, près de Fanny, et j’aurais eu besoin d’un peu plus de piste pour la dépasser, mais je suis super contente d’être 2e. »

Serwa, 7e lors de l’épreuve de samedi, est montée sur un podium de Coupe du monde pour la 20e fois.

« Je me sens super bien, cette saison a commencé en force pour moi puisque j’ai manqué les entraînements de présaison, a précisé Serwa. Je savais donc que ça allait être une lente montée, mais en cette cinquième Coupe du monde de la saison, je suis enfin sur le podium, et le plus important, c’est que j’y suis aux côtés de ma meilleure amie, Britt Phelan. »

Thompson a participé à une deuxième grande finale en deux jours. Elle avait pris le 2e rang, samedi.

Les autres Canadiennes, India Sherret, Abby McEwen et Mikayla Martin, ont terminé respectivement 10e, 12e et 19e.

Dans le volet masculin, le Torontois Kevin Drury a réalisé le meilleur résultat canadien avec une 16e place. Chris Del Bosco, Brady Leman, Kevin MacDonald et Zach Belczyk ont pris les 20e, 29e, 36e et 39e rangs, respectivement.

La Coupe du monde de ski cross se poursuit le week-end prochain à la station de ski Blue Mountain, en Ontario.