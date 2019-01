Mathieu Betts et l'Est s'inclinent au East-West Shrine game

L'ailier défensif québécois Mathieu Betts et ses coéquipiers de la formation de l'Est ont baissé pavillon 21-17, samedi, devant l'équipe de l'Ouest, dont faisait partie le joueur de ligne offensive albertain Joel Van Pelt, au East-West Shrine game.

Betts et Van Pelt, respectivement des produits du Rouge et Or de l'Université Laval et des Dinos de l'Université de Calgary, étaient les seuls représentants canadiens invités à cette 94e classique disputée au Tropicana Field de Saint Petersburg.

L'Est était en retard 21-0 tard au troisième quart avant d'entamer une remontée qui s'est arrêtée à quatre points de l'Ouest, prolongeant ainsi à quatre sa séquence victorieuse au East-West Shrine game.

Détails à venir.