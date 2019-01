Chartrand championne canadienne, Daleman 5e et en larmes

Double championne canadienne et quadruple médaillée d'argent, la patineuse artistique Gabrielle Daleman a été exclue du podium national pour la première fois depuis 2013, samedi. C'est l'Ontarienne Alaine Chartrand qui a remporté le titre canadien.

Meneuse après le programme court, Daleman est tombée à deux reprises lors du programme long et a failli chuter deux fois de plus. L'Ontarienne de 21 ans, titrée en 2018 et 2015, a pris le 5e rang. Lorsque ses notes ont été affichées au tableau indicateur, la médaillée de bronze aux mondiaux 2017 s'est écroulée en larmes.

Daleman effectuait un retour à la compétition après avoir pris une pause pour se refaire une santé mentale.

Championne en 2016, Chartrand a ajouté un deuxième titre canadien à son palmarès en réussissant un programme libre sans faute, un peu moins d'un an après avoir raté de peu sa qualification pour les Jeux de Pyeongchang.