Coup double pour Allison Beveridge en Nouvelle-Zélande

Après avoir remporté l'argent vendredi, à la poursuite par équipes, l'Albertaine était la représentante du Canada dans l'omnium, composé de quatre courses.

Elle a terminé 4e à la course scratch, 2e au tempo et 4e à la course à l'élimination pour un total de 106 points, 8 de moins que l'Australienne Annette Edmonson.

Beveridge et Edmonson ont dominé la course aux points avec 17 chacune. La Canadienne a battu sa rivale lors du dernier sprint pour remporter l’épreuve, mais Edmonson a pris la tête de l'omnium avec 131 points contre 123 pour Beveridge.

« C'est une campagne très positive pour l'équipe d'endurance de piste féminine, a déclaré Beveridge, de Calgary. Nous montrons une bonne progression dans la poursuite par équipe. J'ai maintenant deux podiums à l'omnium, donc cette saison est vraiment formidable. »

Je commence à retrouver mes jambes après une période difficile et j'ai vraiment hâte à la préparation pour les Championnats du monde. Allison Beveridge

Du côté des autres Canadiens, Hugo Barrette a terminé 6e au keirin. Lauriane Genest s'est qualifiée 6e dans le sprint féminin, mais elle n'a pas dépassé les huitièmes de finale, tandis qu'Amelia Walsh a été éliminée lors des 16es de finale.