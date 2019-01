Un autre podium pour Marielle Thompson en Suède

Thompson, qui avait aussi terminé 2e de la dernière étape de Coupe du monde en 2018, en Italie, n’a été devancée que par l’Allemande Heidi Zacher en grande finale.

Faisant fi de vents violents et d'une neige sèche et lente, la Canadienne a obtenu un troisième podium cette saison, un 34e en carrière.

« Les conditions étaient pas mal difficiles et il a fallu faire des modifications, a dit Thompson. J'ai toutefois vraiment bien skié dans toutes les manches et j'ai réussi à être patiente lorsque j'étais 4e dans les plats en fin de parcours. J'ai hâte à la course de dimanche et j'espère améliorer mon rang. »

La Suisse Fanny Smith, meneuse du classement général de la discipline, s’est contentée de la 3e place. Thompson, avec une récolte de 80 points, en compte dorénavant 270, soit 35 de moins que Smith. La Canadienne est 3e du général.

La Suédoise Sandra Naeslund n’a pas franchi les huitièmes de finale, mais elle devance toujours Thompson de quatre points au classement.

La Canadienne Brittany Phelan, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, a remporté la petite finale. Elle a donc pris le 5e rang.

« Je suis très contente de la façon dont j'ai skié, tant sur le plan technique que sur le plan tactique, a souligné Phelan. J'ai eu un peu de malchance en demi-finales où j'ai fait une chute, mais je suis vraiment heureuse d'avoir remporté la petite finale et j'ai très hâte à dimanche. »

Sa compatriote Kelsey Serwa, championne olympique à ces mêmes Jeux, a terminé l’épreuve en 7e place.

Le parcours des Canadiennes India Sherret et Abby McEwen s’est arrêté en quarts de finale, tandis que Mikayla Martin n’a pas franchi les huitièmes.

Du côté des hommes, les Canadiens Christopher Del Bosco, Brady Leman et Kevin Drury ont atteint les huitièmes de finale. Leurs compatriotes Zach Belczyk et Kevin MacDonald n’ont participé qu’aux qualifications.