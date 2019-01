Le Canada récolte une 4e place en bobsleigh à deux à Innsbruck

Les Canadiens Justin Kripps et Cameron Stones ont raté le podium par 11 centièmes de seconde et ont terminé 4es, samedi, à la Coupe du monde de bobsleigh présentée à Innsbruck, en Autriche.

Ils ont cumulé un temps de 1 min 43 s 30/100e sur les deux descentes dominées par les Allemands qui ont réussi le doublé or-argent.

La victoire est allée au duo formé de Francesco Friedrich et Margis Thorsen (1:42;85). Ils ont devancé leurs compatriotes Johannes Lochner et Florian Bauer (1:43;00).

Les Lettons Oskars Kibermanis et Mahis Miknis ont terminé 3es à 0,34 s des vainqueurs.

L’autre duo canadien composé de Nicholas Poloniato et Benjamin Coakwell (1:43;64) a fini au 6e rang.

Un peu plus tôt, chez les femmes, l’Allemagne a réalisé un autre doublé. Stephanie Schneider et Ann-Cristin Strack (1:46;06) ont terminé 0,11 s devant Mariama Jamanka et Kira Lipperheide (1:46;17).

Aucune équipe canadienne n’a pris part à cette épreuve.