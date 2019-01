Michael Woods à 21 secondes du meneur à deux jours de la fin

Daryl Impey (Mitchelton-Scott), tenant du titre, a remporté vendredi au sprint la quatrième étape du Tour Down Under, en ouverture de la saison du World Tour. Le Canadien Michael Woods a conclu au 8e rang.

Leon Luis Sanchez (Astana), en échappée, a été repris à 20 mètres de la ligne par Impey et Bevin. Il a ainsi pris la 3e place au terme des 129,2 km.

En cas de victoire finale dimanche, le cycliste sud-africain serait le premier coureur à être sacré deux fois d'affilée au Tour Down Under, dont c'est la 21e édition.

Wout Poels (Sky), George Bennett (Jumbo-Visma), Richie Porte (Trek-Segafredo) et Michael Woods (Education First) ont attaqué à 6 kilomètres de l'arrivée, mais ils ont été repris par un groupe emmené par Impey et Bevin.

L'étape s'est jouée dans un sprint d'une vingtaine de coureurs et réglé par Impey.

« Quelques cyclistes freinaient trop dans les virages et on a perdu du temps, a expliqué Woods, cité par le site web cyclingnews.com. On n'a pas réussi à garder notre avance. »

« Ça me fâche, a admis Woods. J'ai bien tenté de rester dans la roue d'Impey au sprint, mais je me suis fait avaler. »

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe), triple champion du monde, n'a fini que 29e, après sa victoire la veille, et a chuté du 2e au 20e rang du classement général.

Samedi, la cinquième et avant-dernière étape sera disputée sur le plat, sur une distance de 149,5 km. Et du vent est prévu.

Ce sera la dernière chance pour les sprinteurs de se démarquer, avant l'étape finale qui se termine par une double montée dans les 20 derniers kilomètres.

« Patrick (Bevin) a une avance de 21 secondes, et il connaît bien les montées de dimanche. Ce sera très difficile de revenir sur lui. Seul Patrick peut perdre ce tour dorénavant », a conclu Woods.

Classements de la 4e étape :

1. Daryl Impey (RSA/Mitchelton-Scott), les 129,2 km en 3:3:27

2. Patrick Bevin (NZL/CCC) même temps

3. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana) m.t.

4. Ruben Guerrero (POR/Katusha Alpecin) m.t.

5. Ruben Fernandez (ESP/Movistar) m.t.

6. George Bennett (NZL/Jumbo Visma) m.t.

7. Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) m.t.

8. Michael Woods (CAN/Education First) m.t.

9. Christopher Hamilton (AUS/Sunweb) m.t.

10. Dylan van Baarle (NED/Sky) m.t.

Classement général après 4 des 6 étapes :