Le combiné alpin en péril avec la montée irrésistible du slalom en parallèle

La station de Wengen en Suisse présentait vendredi une épreuve de combiné alpin (slalom et descente), comptant pour la Coupe du monde.

C'est l'Autrichien Marco Schwarz qui l'a emporté. Il n'y avait pas de Canadien inscrit.

La descente devait être présentée avant le slalom, mais en raison de la mauvaise visibilité, les organisateurs ont préféré inverser le programme.

Plus difficile à organiser, plus long dans son déroulement, le combiné alpin va disparaître du calendrier de la Coupe du monde FIS au profit du slalom en parallèle, beaucoup plus spectaculaire et intéressant pour les télévisions, car plus court et plus dynamique.

Schwarz avait remporté le slalom en parallèle d'Oslo le 1er janvier. Il se spécialise dans les épreuves techniques, et doit donc s'en remettre à son expertise dans les parcours à piquets rapprochés pour espérer gagner au combiné.

L'Américaine Mikaela Shiffrin contre la Canadienne Roni Remme dans une épreuve de slalom en parallèle à St-Moritz Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Or, les athlètes ont de plus en plus tendance à se spécialiser pour être les meilleurs dans une discipline donnée. Voici une autre raison pour écarter le combiné.

Signe des temps, il n'y a que quatre combinés au programme de cette saison de Coupe du monde (deux pour les hommes, deux pour les femmes), un a été annulé.

La Fédération internationale de ski (FIS) l'a maintenu au programme des Championnats du monde d'Are en Suède, mais l'a éliminé du volet femmes du calendrier de la saison prochaine, et il disparaîtra du volet hommes la saison suivante.

La FIS a confirmé qu'une épreuve de slalom en parallèle serait au programme des Championnats du monde à partir de 2021. En février, la FIS décidera si c'est « en remplacement du combiné, ou un ajout au programme », a précisé la FIS.

Le CIO en mode attente

« Le CIO attend de voir l'évolution du combiné en Coupe du monde et aux Championnats du monde », a dit un porte-parole du CIO au magazine français L'Express.

Le combiné classique (descente et slalom) fait partie du programme des Championnats du monde depuis 1932, et aux Jeux olympiques depuis 1936. Il a disparu du programme entre 1948 et 1988.

Rappelons que la Canadienne Valérie Grenier a fini 6e du combiné alpin des Jeux de 2018 en Corée du Sud.

La Suisse Michelle Gisin l'avait emporté devant l'Américaine Mikaela Shiffrin.