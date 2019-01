Maria Sharapova bat la tenante du titre, et accède au quatrième tour à Melbourne

Maria Sharapova a éliminé Caroline Wozniacki (no 3 au monde) dès le troisième tour des Internationaux d'Australie, vendredi à Melbourne.

La joueuse russe de 31 ans l'a emporté 6-4, 4-6 et 6-3 contre Wozniacki, après 2h30 min de combat. Elle attendait une victoire contre une joueuse du top 5 depuis près d'un an et demi.

« C'est pour ces matchs que je m'entraîne, c'est une très belle récompense », a dit Sharapova.

C'est la deuxième joueuse du top 5 que Sharapova réussit à battre depuis son retour de suspension pour dopage au meldonium au printemps 2017.

Lors des Internationaux des États-Unis de 2017, elle avait éliminé Simona Halep, alors no 2 au classement mondial.

En huitièmes de finale, la Russe, 30e à la WTA, affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (15e).

Tête de série no 15, Barty a facilement défait la Grecque Maria Sakkari 7-5, 6-1 en 82 minutes.

Barty, qui n'a concédé aucune manche au fil de ses trois premiers matchs, a été solide au service avec 13 as et aucune double faute.

Elle n'a fait face qu'à trois balles de bris, toutes en première manche, et n'a failli qu'une seule fois dans ces circonstances.

Elle a par ailleurs converti quatre de ses dix occasions de bris, deux dans chaque manche.

Kerber expéditive

Angelique Kerber, no 2 au monde, n'a laissé qu'un jeu à l'Australienne Kimberly Birrell.

Elle l'a battue 6-1, 6-0 en 58 minutes au troisième tour, vendredi. Un beau cadeau d'anniversaire pour Kerber, qui fête ses 31 ans en ce vendredi.

Elle affrontera pour une place en quarts de finale l'Américaine Danielle Collins (35e), qui a battu la Française Caroline Garcia (19e).

Plusieurs matchs à l'affiche du programme de jour de vendredi ont été retardés par la pluie, à l'exception des affrontements prévus à l'aréna Rod Laver, à l'aréna Margaret-Court et à l'Aréna Melbourne, tous munis d'un toit rétractable.

