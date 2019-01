Federer en huitièmes de finale à Melbourne

Troisième tête de série et six fois vainqueur de la compétition, Federer n'a eu besoin que de 88 minutes pour vaincre Fritz 6-2, 7-5, 6-2.

Incisif au service, particulièrement sur ses premières balles, Federer a réussi dix as, deux de plus que son adversaire de 21 ans, et n'a accordé que trois points lorsqu'il a mis sa première balle en jeu. Federer a été si dominant à son service que Fritz n'a profité d'aucune chance de bris durant le match, alors que celui-ci a concédé cinq bris en neuf occasions.

Federer a terminé le match avec 34 coups gagnants et n'a commis que 14 fautes directes.

Au quatrième tour, Federer affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4.

Tsitsipas, qui n'est âgé que de 20 ans, a réalisé un bris de service pour prendre l'avance 4-3 en quatrième manche, avant de se donner une balle de match qu'il n'a pas su exploiter au service de Basilashvili alors que le score était de 5-3.

Tsitsipas a mis fin au duel au jeu suivant, à son service, lorsque Basilashvili a envoyé un coup droit dans le filet.

Avec cette victoire, Tsitsipas est le premier tennisman grec à atteindre les huitièmes finales à deux tournois du Grand Chelem.

Ce sera la première fois qu'il affronte Federer à un tournoi officiel. Les deux joueurs ont cependant croisé le fer lors de la Coupe Hopman, au début du mois, et le Suisse l'avait emporté 7-6 (7/5), 7-6 (7/4).

Dans le seul autre match qui a pu être complété vendredi après-midi, le Tchèque Tomas Berdych a défait Diego Schwartzman, 18e tête de série, 5-7, 6-3, 7-5, 6-4.

En huitièmes de finale, Berdych rencontrera l'Espagnol Rafael Nadal ou le favori local Alex de Minaur.

À l'exception des affrontements prévus à l'aréna Rod-Laver, à l'aréna Margaret-Court et à l'Aréna Melbourne -- tous munis d'un toit rétractable -- les autres matchs à l'affiche du programme de jour de vendredi ont été retardés par la pluie.