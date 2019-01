Laurie Blouin ferme la marche en finale à Laax

Laurie Blouin n'a pas signé les performances escomptées en finale du slopestyle à la Coupe du monde de Laax. La planchiste canadienne a pris le 6e et dernier échelon du tour ultime, vendredi, en Suisse.

Blouin a obtenu des pointages de 29,60 et 22,95 à l'issue de ses deux descentes. Sa seconde s'est conclue par une chute.

Insatisfaite de ses prestations, la médaillée d'argent aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, a hoché la tête après avoir bouclé chacun des parcours.

Blouin était la seule représentante de l'unifolié en finale, tant chez les femmes que chez les hommes.

La Norvégienne Silje Norendal (78,35 points) a été couronnée championne devant un tandem suisse composé de Celia Petrig (67,60 points) et de Sina Candrian (65,40 points).

Le parcours de la Canadienne Spencer O'Brien s'est arrêté au tour initial. Elle a terminé au 14e échelon du classement général.

Par ailleurs, Blouin a sans surprise été retenue mercredi dans la formation nationale qui participera aux Championnats du monde de surf des neiges, en Utah, du 1er au 10 février.

Elle aura ainsi l'occasion de conserver son titre acquis l'année dernière, à Sierra Nevada, en Espagne.

Le podium masculin a été occupé par l'Américain Chris Corning (89,10 points), le Norvégien Staale Sandbech (87,35 points) et le Suisse Moritz Thönen (80,55 points).

Les Canadiens Tyler Nicholson et Michael Ciccarelli ont respectivement été éliminés en demi-finales et en qualifications. Ils ont pris les 13e et 33e rangs.