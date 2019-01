Andreescu éliminée au deuxième tour en Australie

Malgré une belle démonstration de talent et de ténacité contre une adversaire de dix ans son aînée, Andreescu a plié bagage au terme d'une éreintante bataille de deux heures 14 minutes.

Gonflée à bloc après avoir forcé la tenue d'une troisième manche, l'Ontarienne de 18 ans a pris l'avance lors de la manche décisive en brisant Sevastova dès le jeu initial. La 13e tête de série a cependant riposté avec un bris dès le jeu suivant, puis un autre, décisif, au 6e jeu alors qu'elle a blanchi Andreescu.

À partir de ce moment, Andreescu, visiblement épuisée, n'a plus été en mesure de riposter aux attaques de Sevastova qui affrontera au prochain tour la Chinoise Wang Qiang (21e) qui expédié la Serbe Aleksandra Krunic en deux manches 6-3, 6-2.

Andreescu a terminé le match avec cinq as et deux doubles fautes. Elle a obtenu plus de coups gagnants que sa rivale -- 34 contre 29 -- mais s'est aussi montrée beaucoup plus erratique comme le démontrent ses 49 fautes directes, soit 16 de plus que Sevastova.

Andreescu a provoqué 11 chances de bris et en a converti trois. Sevastova a concrétisé cinq bris en 15 tentatives.

Malgré la défaite, Andreescu aura connu un périple fructueux, gagnant 11 des 13 matchs qu'elle a joués depuis le 1er janvier. Après être passée par les qualifications, Andreescu a atteint la finale de la Classique ASB d'Auckland en Nouvelle-Zélande, la première de sa carrière sur le circuit de la WTA.

Au passage, elle a éliminé la Danoise Caroline Wozniacki et l'Américaine Venus Williams avant de s'incliner en trois manches face à l'Allemande Julia Goerges. Par la suite, elle a obtenu son billet pour le tableau principal des Internationaux d'Australie grâce à trois autres victoires lors du tournoi de qualification.

La seule autre Canadienne du tableau en simple, Eugenie Bouchard, fera face à l'Américaine Serena Williams dans le premier match de la session de soir à l'aréna Rod-Laver. Ce duel devrait s'amorcer à 3 h (HNE).

Svitolina avance

L'Ukrainienne Elina Svitolina, sixième de tête de série, a facilement atteint le troisième tour en ayant raison de la Slovaque Viktoria Kuzmova 6-4, 6-1 en 67 minutes. Au troisième tour, Svitolina affrontera la gagnante du match entre la Tchèque Kristyna Pliskova et la Chinoise Zhang Shuai.

La soeur jumelle de Pliskova, Karolina, 7e tête de série, a dû combler un recul d'une manche à zéro pour éliminer l'Américaine Madison Brengle 4-6, 6-1, 6-0. Pliskova se mesurera à l'Italienne Camila Giorgi (27e) qui a vaincu la Polonaise Iga Swiatek 6-2, 6-0.

Dabrowski éliminée à son premier match en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan, troisièmes têtes de série du double féminin, ont été éliminées dès le premier tour face au tandem tchèque composé de Barbora Strycova et Marketa Vondrousova. Ces dernières ont gagné le match en trois manches de 6-2, 3-6, 6-3 en 1 h 55 min.