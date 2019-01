Les Jets embauchent le controversé Gregg Williams

Gregg Williams a été embauché à titre de coordonnateur défensif des Jets de New York, devenant ainsi le premier à se joindre au nouveau personnel d'entraîneurs d'Adam Gase.

Williams, qui est âgé de 60 ans, a présenté une fiche de 5-3 à titre d'entraîneur-chef par intérim des Browns de Cleveland cette saison, à la suite du congédiement de Hue Jackson.

Lors de la conférence de presse confirmant son embauche lundi, Gase, qui est reconnu pour être un entraîneur porté vers l'attaque, a déclaré qu'il était à la recherche d'un « entraîneur-chef en défense », puisqu'il allait se concentrer essentiellement sur l'attaque.

Il est cependant un personnage controversé, après avoir été suspendu pendant l'ensemble de la saison 2012 par la NFL pour son implication dans le système des primes aux blessures chez les Saints de La Nouvelle-Orléans. Les joueurs défensifs des Saints étaient récompensés pour toutes les blessures infligées aux joueurs adverses.

Williams a depuis oeuvré chez les Titans du Tennessee, les Rams de Saint Louis et les Browns -- à titre de coordonnateur défensif au cours des deux dernières saisons. Il a aussi été entraîneur-chef des Bills de Buffalo pendant trois saisons, et fut coordonnateur défensif des Titans, des Redskins de Washington et des Jaguars de Jacksonville.