Racing Point a souffert pour adapter sa voiture aux nouvelles règles

Les équipes F1 ont eu à composer avec deux vagues de changements techniques dans la dernière décennie. Après la vague de 2014 pour avoir un meilleur rendement énergétique et celle de 2017 pour aller plus vite, voici la troisième qui déferlera sur la saison 2019, pour stimuler les dépassements, cette fois.

Les voitures changeront un peu d'apparence en 2019, avec: aileron avant simplifié, dérives latérales rectilignes, déflecteurs latéraux rabaissés, écopes de freins sans appendice aérodynamique, aileron arrière élargi et rehaussé.

À cela s'ajoute la hausse de la limite de carburant embarqué de 105 kg à 110 kg.

En 2018, Racing Point a pu essayer l'aileron avant de 2019, avec les dérives rectilignes Photo : You Tube

Pour y arriver, le responsable du sport dans la nouvelle équipe de direction de Liberty Media, le Britannique Ross Brawn s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs qui ont utilisé des « approches expérimentales de recherche », ce qui n’avait jamais été fait à cette échelle.

L'ancien directeur technique de l'équipe Williams Pat Symonds a dirigé les travaux en collaboration avec la FIA et les huit équipes qui possèdent les meilleures installations de CFD (mécanique des fluides numériques).

Malgré cet effort collectif, les résultats des simulations ont dérouté les équipes F1 durant l'hiver.

Ainsi, chez Racing Point, il a fallu surmonter le choc initial.

« Quand on a mis la voiture en soufflerie, on était plus lents de quelques secondes, mais la voiture n'était plus du tout équilibrée », a expliqué Andy Green à motorsports.com.

« C'est ce qui pouvait arriver de pire. Alors, nous avons comme tout le monde, essayé de compenser au maximum les effets négatifs de cette nouvelle réglementation. »

Heureusement qu'avec l'arrivée du nouveau consortium dirigé par Lawrence Stroll, l'équipe a plus de ressources pour s'ajuster.

« Je ne sais pas si l'ancienne équipe Force India aurait pu s'en sortir, s'est demandé M. Green.

« Le développement en cours de saison sera essentiel, a-t-il prévenu. Nous avons maintenant les ressources pour le faire. »

Lance Stroll Photo : Racing Point Racing / James Moy Photography

C'est ce qu'attend Lance Stroll avec impatience, après une saison 2018 à faire du sur place chez Williams, en raison des carences fondamentales de la FW41.

Ce qui n'était pas le cas de la VJM11 de l'équipe Force India / Racing Point, qui a permis aux pilotes Sergio Perez et Esteban Ocon d'entrer 15 fois sur 21 dans les points.

Quant au but premier de ces changements techniques, Andy Green ne sait pas (encore) si la F1 atteindra son but.

« Je pense que les pilotes vont continuer à souffrir en s'approchant d'une auto. Peut-être que je me trompe, et j'espère que ça marchera, mais à la vue des premières analyses, ça changera peu de choses », a-t-il conclu.