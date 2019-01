Tsitsipas franchit le deuxième tour en Australie

Pour un deuxième match de suite, Tsitsipas a eu besoin de quatre manches pour passer au tour suivant.

Après avoir effacé un déficit d'une manche à zéro contre l'Italien Matteo Berrettini, lundi, Tsitsipas, 14e tête de série, a vaincu Troicki 6-3, 2-6, 6-2, 7-5.

Au troisième tour, Tsitsipas affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (19e), à qui il a fallu cinq manches pour battre le qualifié italien Stefano Travaglia 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Les choses ont été beaucoup plus simples pour l'Italien Andreas Seppi et pour le Tchèque Tomas Berdych qui ont accédé au troisième tour grâce à des victoires en trois manches contre l'Australien Jordan Thompson et le Néerlandais Robin Haase, respectivement.

Au troisième tour, Berdych, maintenant 57e au monde, se mesurera à l'Argentin Diego Schwartzman (18e), qui a éliminé l'Américain Denis Kudla dans un duel marathon de cinq manches, 6-4, 7-5, 3-6, 6-7 (6/8), 6-4, en 3 h 50 min.

La journée de mercredi met aussi en vedette le Suisse Roger Federer, qui affronte le Britannique Daniel Evans, issu des qualifications, en après-midi. L'Espagnol Rafael Nadal jouera en fin de soirée face à l'Australien Matthew Ebden.