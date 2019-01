Antti Niemi affronte les Panthers

Carey Price était en action lundi, quand la formation montréalaise a vaincu les Bruins 3-2 en prolongation, à Boston. Il s'agit du seul changement à la formation du Canadien.

Niemi en sera à son 13e départ cette saison. Il présente une fiche de 7-4-1 avec une moyenne de 3,85 et un taux d'efficacité de ,886.

À l'autre bout de la patinoire, James Reimer défend la cage des Panthers. Reimer affiche un dossier de 8-7-5 avec une moyenne de 3,16 et un taux d'efficacité de ,895 en 25 sorties cette saison, dont 18 départs.

Le Canadien (25-17-5) tente de gagner un troisième match d'affilée et de conserver son avantage dans la course aux éliminatoires. Avant les matchs de mardi, le Tricolore détenait le premier des deux laissez-passer supplémentaires donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est.

Les Panthers (17-19-8) n'ont pas gagné en six rencontres depuis le début du mois de janvier (0-4-2).