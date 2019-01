Jacques Villeneuve met sur pied une école de pilotage

Jacques Villeneuve a dévoilé mardi un projet d'école de pilotage, qu'il souhaite bâtir sur « des critères d'équité et à un prix raisonnable ». Elle portera le nom de Feed Racing France.

Le Québécois a retrouvé dans l'aventure son vieil ami Patrick Lemarié. Ensemble, ils cherchent à mettre en avant le mérite pour donner à tous une chance.

Jacques Villeneuve Photo : France 3

« Le karting est devenu horriblement cher, a-t-il expliqué en conférence de presse mardi à Paris. Cela me tracassait de voir tant de talents sans argent ne pas pouvoir faire de la course automobile. »

« Souvent, des parents viennent me voir et me demandent: "je fais quoi avec mon fils ?". Ma première réponse c'est: "dites lui de faire autre chose". C'est affreux comme réponse, mais je ne suis pas capable de mentir, poursuit le Québécois.

« Aujourd'hui, faire monter son gamin en course automobile, c'est lui offrir Noël tous les jours, mais avec un gros sapin. Ça commençait à me déranger profondément », admet-il.

Jacques Villeneuve financera cette structure, ouverte à tous les jeunes de 14 à 20 ans, de toutes nationalités, avec ou sans expérience de pilotage, et qui prendra la forme d'un processus de sélection par élimination.

Une première semaine d'apprentissage avec 3 jours de théorie et 2 jours de pratique, au coût de 17 500 $ CA, sera ouverte à 96 participants pour choisir 48 pilotes. Ce chiffre tombera à 24 au terme d'une journée de sélection (payante), puis à 8 pour une grande finale (gratuite), disputée sur le circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre.

Le gagnant ou la gagnante recevra comme prix une saison complète en F4, vraisemblablement en Italie, pour offrir une alternative à un programme français similaire qui offre déjà une saison complète dans le Championnat de France de F4.

Préalable pour obtenir sa place : ne pas détenir de licence en sport auto, en dehors du karting. La première sélection aura lieu durant la semaine de Pâques.