L'ex-lanceur étoile des Yankees Mel Stottlemyre s'éteint

Mel Stottlemyre, un ancien as partant avec les Yankees de New York qui a plus tard remporté cinq bagues de la Série mondiale à titre d'instructeur des lanceurs avec les Yankees et les Mets de New York, est décédé. Il était âgé de 77 ans.

La direction des Yankees a précisé que Stottlemyre a rendu l'âme dimanche. Il vivait dans la région de Seattle et souffrait de myélome multiple depuis presque 20 ans.

Cinq fois élu au sein des équipes d'étoiles et auteur de trois campagnes de 20 victoires, Stottlemyre, un droitier, a affiché un dossier global de 164-139 avec une moyenne de 2,97 en 11 saisons, toutes avec les Yankees.

Il est le dernier lanceur à avoir frappé un grand chelem à l'intérieur du terrain, un exploit qu'il a réalisé en 1965.

Stottlemyre a fait ses débuts dans les ligues majeures en août 1964 et procuré aux Yankees un second souffle dans la course au championnat dans la Ligue américaine. Cette même saison, l'artilleur recrue de 22 ans a affronté trois fois le légendaire Bob Gibson, des Cardinals de Saint Louis, lors de la Série mondiale. Face à Gibson, il s'est incliné lors du septième match, qu'il a lancé avec seulement deux jours de repos.

Les Yankees ont cependant amorcé une glissade au classement la saison suivante et n'ont plus jamais participé aux séries éliminatoires pendant sa carrière de joueur. Dans le rôle d'instructeur des lanceurs, Stottlemyre est cependant devenu un élément important de cinq équipes qui ont remporté la Série mondiale, travaillant avec des artilleurs de la trempe de Dwight Gooden, David Cone et Roger Clemens.

Pendant dix saisons, Stottlemyre a supervisé le personnel des lanceurs des Mets, avec lesquels il a récolté sa première bague de la Série mondiale en 1986. Il a ajouté quatre bagues à titre d'instructeur des lanceurs des Yankees, dont le gérant était Joe Torre, en 1996, 1998, 1999 et 2000.

Stottlemyre a été immortalisé par la direction des Yankees avec l'érection d'une plaque commémorative au Monument Park du Yankee Stadium en 2015.

Ses fils Todd et Mel fils ont tous deux lancé dans les ligues majeures. Todd a notamment porté les couleurs des Blue Jays de Toronto entre 1988 et 1994 et remporté la Série mondiale en 1992 et en 1993.

Mel fils a été embauché le mois dernier à titre d'instructeur des lanceurs des Marlins de Miami.