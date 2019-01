Andy Reid en quête de rédemption

Il venait tout juste d’être congédié par les Eagles de Philadelphie après 14 saisons couronnées par une place en finale du Super Bowl.

Il aurait normalement dû être fatigué et abattu, mais il était plutôt déterminé et enthousiaste devant le colossal défi que constituait la reconstruction des Chiefs de Kansas City.

Reid voulait répondre aux critiques disant qu’il avait perdu de sa superbe dans ses dernières années à Philadelphie. Il désirait aussi prouver qu’il pouvait remporter les matchs cruciaux.

Or, l’affable entraîneur à l’humour autodérisoire a mené les Chiefs à une seule victoire de leur première apparition au Super Bowl en 49 ans.

Sur leur route se trouvent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, une équipe qui a ruiné les rêves de Reid en de multiples occasions.

Mais les Pats devront maintenant battre la meilleure équipe de l’Association américaine de la NFL, dimanche.

« Je crois que c’est énorme pour nos partisans et nos familles », a dit Reid lundi.

« Tous y mettent beaucoup d’effort, les entraîneurs et les joueurs, a-t-il ajouté. Il y aura beaucoup de distractions ici. C’est important de nous concentrer sur notre travail. »

C’est la tâche que convoitait Reid quand il a signé son contrat en 2013, en prenant les commandes d’une équipe qui venait de connaître une misérable saison de deux victoires ponctuée de problèmes hors du terrain.

En séries, ses Chiefs ont perdu par un point deux fois et ont subi une autre défaite par la marge de deux points quand les Steelers de Pittsburgh sont venus les battre dans leur domicile sans même marquer un seul touché.

Ils ont aussi gaspillé des avances de 18 points deux fois, ce qui n’était arrivé dans toute l’histoire de la NFL qu’en deux occasions.

Il y a trois ans, les Chiefs ont remporté leur premier match éliminatoire en plus de deux décennies avant de se faire éliminer par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en finale d’association.

Ils accusaient un recul de 14 points au quatrième quart, mais ils ont eu effectué 16 jeux pour inscrire l’un des deux touchés dont ils avaient besoin et ils ont ensuite manqué de temps.

« Je ne me soucie pas de tout ça », affirme Reid, qui après la victoire de 31-13 sur les Colts samedi n’a tout de même que deux victoires en six matchs éliminatoires à la barre des Chiefs.

Je me passionne pour l’histoire seulement si elle me permet de m’améliorer. Tu apprends comme ça et tu vas de l’avant. C’est ce qui importe le plus.

Andy Reid, entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City