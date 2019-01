Rafael Nadal réussit son retour et sa rentrée à Melbourne

Rafael Nadal a entamé sa saison du bon pied aux Internationaux d'Australie. L'Espagnol s'est qualifié sans encombre au deuxième tour après avoir vaincu l'Australien James Duckworth 6-4, 6-3 et 7-5 à Melbourne.

Inactif depuis sa demi-finale à Flushing Meadows, il y a quelque quatre mois, en raison de blessures à un genou et à une cuisse, Nadal a célébré son retour à la compétition lundi.

La deuxième tête de série des Internationaux d'Australie a décoché six as et commis deux doubles fautes. Son adversaire a affiché un ratio de 12-11 à ce chapitre.

Le taureau de Manacor n'a pas été inquiété, mais n'a pas su fermer les livres dès que l'occasion s'est présentée.

Au service pour le match, à 5-3 dans la troisième manche, il a subi son second bris de service de la confrontation. Nadal a toutefois rendu la pareille à Duckworth trois jeux plus tard, évitant le bris d'égalité.

Le Sud-Africain Kevin Anderson (no 5) a de son côté montré la porte de sortie au Français Adrian Mannarino 6-3, 5-7, 6-2 et 6-1.

Anderson participera au deuxième tour à Melbourne pour la première fois depuis 2015. Il s'est absenté en 2017 et n'a fait que passer en 2016 et 2018.

Des représentants canadiens sont inscrits au tableau principal. Il s'agit de Milos Raonic (no 16) et Denis Shapovalov. Les deux joueurs seront en action mardi.

Raonic aura fort à faire contre l'Australien Nick Kyrgios, tandis que Shapovalov, plus épargné, bataillera avec l'Espagnol Pablo Andujar.

Détails et résultats à venir.