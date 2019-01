Serge Ibaka permet aux Raptors d'éviter une défaite gênante

Leur dernière victime : les Wizards, à Washington, dimanche, au compte de 140-138 en double prolongation.

Les Raptors ont laissé fondre une avance de 23 points, mais ont résisté aux Wizards, qui n’ont pas eu l’avance avant la deuxième période de prolongation.

Kawhi Leonard a mené les Torontois avec 41 points et 11 rebonds.

Les Raptors étaient en contrôle de la situation, en avance 51-28 avec 4 minutes à faire dans la première mi-temps, et 96-79 avec 57 secondes à faire au troisième quart.

Mais c’était sans compter sur Bradley Beal. Auteur de 43 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, son tir de deux points à 20,4 secondes de la fin a forcé la prolongation à 124-124. Puis avec 6,8 secondes au tableau dans la première période supplémentaire, il a récidivé pour faire 131 partout.

Leonard a enfilé 13 points consécutifs entre le quatrième quart et la prolongation. Collectivement, les Raptors ont raté sept de leurs neuf tirs en deuxième prolongation et n’ont pas marqué de point pendant presque 3 minutes et demie, mais Washington n’a pu marquer que 3 points pendant cette séquence.

Pascal Siakam a ajouté 24 points et 19 rebonds, un sommet personnel, pour les Raptors.