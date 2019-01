Les Chargers s'éteignent devant Tom Brady et Sony Michel

Tom Brady et Sony Michel ont uni leurs efforts pour établir leur domination dans les deux sphères de l'attaque, aidant les siens à décrocher un triomphe de 41-28 à Foxborough.

Les Patriots se rendront à Kansas City dans une semaine pour disputer la finale de l'Association américaine face aux Chiefs. Les finalistes du Super Bowl LII avaient infligé, à la mi-octobre, une première défaite à leurs futurs adversaires.

Ce sera un bon match, c'est une bonne équipe. Tout le monde croit que nous ne sommes pas assez bons, et que nous ne pouvons pas gagner ces matchs. Nous verrons. Je crois que ce sera très amusant. Le quart-arrière Tom Brady

Les représentants du Massachusetts ont atteint cette étape du tableau éliminatoire, qui précède le Super Bowl, chaque année depuis 2011.

Le résultat final n'est pas un réel indicateur du déroulement de la confrontation opposant les Chargers aux Patriots. Les hommes de Bill Belichick menaient 35-7 après deux quarts et se sont contentés d'écouler les minutes au terme de la pause.

Les quatre premières séquences offensives des locaux ont pris fin dans la zone des buts.

« Nous nous sommes creusé un trou en première demie, a analysé l'entraîneur-chef Anthony Lynn. Un match ne définit pas où nous en sommes en tant qu'équipe. »

Michel, qui a franchi 129 verges à la suite de 29 portées, a inscrit 3 des 4 touchés des Patriots par la voie terrestre, l'autre étant marqué par Rex Burkhead.

Les Chiefs, les Rams et les Patriots se sont imposés 180-87, 273-50 et 155-19 au chapitre des verges au sol. Cette formule leur a respectivement permis d'enregistrer quatre, trois et quatre majeurs par la course.

Tom Brady (no 12) et Philip Rivers (no 17) Photo : Getty Images / Elsa

Brady en hausse, Gronkowski en baisse

Brady a fait voyager le ballon par la voie des airs sur 344 verges. Il a complété 34 de ses 44 relais, dont 9 ont été captés par le receveur Julian Edelman, qui a parcouru 151 verges sur réception.

L'ailier éloigné Phillip Dorsett a attrapé la seule passe de touché du vétéran de 41 ans.

Le porteur de ballon James White a quant à lui égalé un record des séries de la Ligue nationale de football (NFL) avec 15 réceptions. Il partage cette marque avec le demi offensif Darren Sproles.

L'ailier rapproché Rob Gronkowski a mis la main sur le ballon une fois pour 25 verges. Il ne compte que 5 attrapés à ses 4 dernières rencontres pour 70 verges et aucun majeur.

Des rumeurs de retraite planent autour de Gronkowski, fréquemment blessé durant sa carrière professionnelle qui s'est amorcée en 2010. Touché à une cheville et au dos, l'athlète de 29 ans a manqué à l'appel à trois occasions cette saison.

Rivers a gonflé ses statistiques lorsque les Chargers étaient morts et enterrés. Il a conclu le match avec des gains de 331 verges et 3 passes de touché contre 1 interception, réalisée par le demi de coin Stephon Gilmore.