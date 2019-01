L'attaque au sol des Rams fait voir des étoiles aux Cowboys

Les Rams ont franchi pas moins de 273 verges par la voie terrestre en 48 courses, provenant de 6 joueurs différents, en route vers la finale de la Nationale.

Auteurs d'un et deux touchés, Anderson et Gurley ont chacun dépassé le plateau des 100 verges, soit 123 pour le premier et 115 pour le second, respectivement en 23 et 16 portées.

La ligne à l'attaque des représentants de la Cité des Anges a maîtrisé à sa guise le front défensif de l'équipe qui est surnommée « America's Team ».

Le botteur de précision Greg Zuerlein a complété l'équation avec des placements sur 23, 25 et 44 verges. Il a toutefois raté une tentative sur 63 verges avant la mi-temps.

Todd Gurley (no 30) et Chidobe Awuzie (no 24) Photo : La Presse canadienne / Marcio Jose Sanchez

Anderson a signé un contrat avec les doubles champions de la Division ouest à la mi-décembre afin de pallier l'absence de Gurley.

Signé et libéré par les Panthers de la Caroline et les Raiders d'Oakland en 2018, l'athlète âgé de 27 ans a parcouru 167, 132 et 123 verges en 3 matchs jusqu'ici avec sa nouvelle équipe.

Le quart-arrière Jared Goff n'a pas rejoint un coéquipier dans la zone payante. Il a été limité à 186 verges aériennes en 28 passes tentées, dont 15 ont atteint la cible.

Son homologie Dak Prescott a inscrit 2 majeurs, un par la passe au receveur Amari Cooper et l'autre au sol, et a complété 20 de ses 32 relais pour 266 verges. Le porteur de ballon Ezekiel Elliott a réalisé l'autre touché.

Elliott n'a cependant pas pu faire mieux qu'une récolte de 47 verges par la voie terrestre à la suite de 20 courses. Il s'agit de sa deuxième pire performance à ce chapitre en 2018.

Les Rams disputeront leur prochain affrontement à La Nouvelle-Orléans, contre les Saints, ou à Los Angeles, face aux Eagles de Philadelphie. Ils se sont inclinés devant ces deux équipes cette saison.

Les champions de la Nationale durant la campagne et les vainqueurs du dernier Super Bowl boucleront le deuxième tour éliminatoire dimanche en fin d'après-midi.