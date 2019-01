Le Canadien se lève en fin de match pour vaincre l'Avalanche

Le gardien Carey Price a repoussé 28 tirs pour obtenir son 3e blanchissage de la saison, et le 43e de sa carrière, tandis que Phillip Danault s'est fait complice des réussites de Kulak, en désavantage numérique, et de Benn, dans un filet désert.

Claude Julien espérait que des changements à ses trios allaient provoquer une étincelle. Elle est finalement venue sur le tard.

Jonathan Drouin s'est retrouvé à la gauche de Danault et Brendan Gallagher et Max Domi s'est installé au centre des ailiers Artturi Lehkonen et Joel Armia. Tomas Tatar a quant à lui été muté à la gauche de Kotkaniemi et Paul Byron.

Price a gardé le fort en attendant de voir ses coéquipiers prendre le relais au dernier tiers. Deux buts en 138 secondes à mi-chemin de l'engagement ont donné l'occasion au Tricolore de prendre son envol pour distancer son adversaire.

Le Canadien (24-17-5), qui a inscrit une troisième victoire depuis le début du Nouvel An (3-3-0), a ainsi trouvé le moyen de neutraliser le trio le plus redoutable du circuit Bettman.

Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog avaient accumulé un total de 18 points à leurs 3 matchs précédents.

Le portier Semyon Varlamov a accordé 2 buts sur 30 tirs. L'Avalanche (20-17-8) s'est enlisée en encaissant un 9e revers en 10 rencontres (1-7-2).

Mis à part un poteau atteint par Armia, le CH n'a pas offert grand-chose à se mettre sous la dent à ses partisans en première période. Price a de son côté été en mesure de sortir la mitaine à temps pour frustrer Tyson Jost.

Le jeu ne s'est pas vraiment animé au deuxième engagement. Jordie Benn et Ian Cole y sont allés d'un bon coup d'épaule chacun dans l'espoir, peut-être, de réveiller les leurs.

Price a été défié à deux reprises par Alex Kerfoot et une autre fois par Jost, mais s'est dressé dans tous les cas.

Matt Calvert a obtenu une chance en or d'ouvrir le pointage tôt au troisième vingt. L'attaquant de l'Avalanche a profité d'un mauvais changement du côté du Tricolore pour s'échapper. Price a toutefois réussi l'arrêt avec sa mitaine.

Quelques instants plus tard, Shea Weber a atteint le poteau à la gauche de Varlamov sur un puissant tir à la réception durant un avantage numérique.

Pendant une punition à Weber, le juge de ligne a ramené la mise en jeu dans le territoire de l'Avalanche sur un hors-jeu puisqu'il jugeait que Rantanen avait volontairement provoqué le coup de sifflet. Le Canadien a profité de cette occasion pour briser la glace.

Danault a gagné la mise en jeu à la droite de Varlamov et a envoyé la rondelle à la ligne bleue à Kulak. Le défenseur a décoché un tir bas qui a trompé la vigilance du portier de l'Avalanche.

Kotkaniemi est revenu à la charge en profitant d'une passe transversale de Drouin pour décocher un puissant lancer sur réception à contre-courant qui a de nouveau déjoué Varlamov.

Price et la défense du Tricolore ont ensuite fermé la porte. Benn a porté le coup de grâce dans une cage abandonnée.

Le Canadien reprendra le collier dès lundi, quand il rendra visite aux Bruins (26-15-4), à Boston, vainqueurs par la marque de 3-2 samedi à Toronto.

Le CH sera de retour au Centre Bell le lendemain, mardi, afin d'accueillir les Panthers de la Floride (17-18-8).