Les Chiefs décrochent leur billet pour la finale d'association

Tant en attaque qu'en défense, les Chiefs ont outrageusement dominé les Colts en première demie, créant un gouffre au tableau indicateur. Les hommes de l'entraîneur-chef Frank Reich ne s'en sont jamais remis.

Le temps de possession entre les deux équipes samedi témoigne de la suprématie des Chiefs, qui ont tutoyé les 40 minutes.

Les quatre premières séquences offensives des visiteurs se sont toutes conclues au bout de trois essais. La cinquième s'est terminée par une tentative de placement sur 23 verges ratée du pourtant très fiable Adam Vinatieri.

Le seul moment de réjouissances des Colts avant la mi-temps s'est produit lorsque Najee Goode a d'abord bloqué un botté de dégagement de Dustin Colquitt, puis Zach Pascal a bondi sur le ballon dans la zone payante.

À son premier match en éliminatoires, Mahomes a porté son regard sur le jeu au sol. Le porteur de ballon Damien Williams, le receveur Tyreek Hill et lui-même ont rallié la terre promise, respectivement sur des courses de 10, 36 et 4 verges, avant la mi-parcours.

C'est la première fois dans l'histoire des séries de la Ligue nationale de football (NFL) qu'un demi à l'attaque, un ailier éloigné et un quart marquent chacun un touché par la voie terrestre durant la même rencontre.

Nullement ralentis par Dame nature qui attendait les deux formations de pied ferme avec une bordée de neige, les locaux sont rentrés au vestiaire le vent dans les voiles, aux commandes 24-7.

