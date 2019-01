Ski de fond : Bjoernestad et Nilsson remportent les sprints à Dresde

Le Norvégien Skar Sindre Bjoernestad et la Suédoise Stina Nilsson ont respectivement remporté les sprints masculin et féminin à la Coupe du monde de ski de fond de Dresde, en Allemagne, samedi.

En finale, Bjoernestad a complété l'épreuve de 1,6 km style libre en 3 min 25 s 94/100. Il a devancé au fil d'arrivée le Russe Gleb Retivykh par 0,11 s, et le Norvégien Erik Valnes par 2,83 s.

Le Canadien Bob Thompson, de Thunder Bay, en Ontario, n'a pu franchir les qualifications, et en conséquence il a terminé en 32e position. Son compatriote Len Valjas, de Toronto, a pris le 47e rang.

Du côté féminin, Nilsson a mené un balayage suédois du sprint de 1,6 km en terminant l'épreuve en 3:48,49. Ses compatriotes Maja Dahlqvist et Jonna Sundling ont décroché les médailles d'argent et de bronze, dans l'ordre.

La Canadienne Dahria Beatty, de Whitehorse, au Yukon, a été éliminée en quarts de finale et elle a fini 16e.

« J'ai commis quelques petites erreurs stratégiques dans ma vague, mais mes skis étaient excellents et je me sentais très bien », a commenté Beatty.

« J'aurais adoré me retrouver en demi-finales, et je suis passée très près aujourd'hui, mais je vais me retrousser les manches et poursuivre mon objectif », a-t-elle ajouté.