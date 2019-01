Marcel Hirscher signe sa 66e victoire à Adelboden

L'Autrichien Marcel Hirscher, champion olympique et du monde de géant, a encore un peu plus accentué sa domination, inscrivant samedi son 66e succès en Coupe du monde dans le slalom géant d'Adelboden (Suisse), devant son principal rival, le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Deuxième après la manche initiale, à 12/100e de seconde du Norvégien, Hirscher a signé le meilleur temps de la seconde pour venir déloger Kristoffersen. L'Autrichien s'impose pour la 8e fois à Adelboden, la 4e en géant. « Ces huit victoires fêtées ici montrent que je suis depuis longtemps au plus haut niveau », a réagi Hirscher sur la chaîne RTS.

« C'est décevant, j'ai tout donné. Mais Marcel est le meilleur pour l'instant », a reconnu de son côté Kristoffersen.

Le Français Alexis Pinturault, 3e après le premier parcours, a commis une légère faute en début de seconde manche et a cédé la 3e place à l'étonnant Thomas Fanara, de nouveau sur le podium cette saison malgré ses 37 ans.

Hirscher, 29 ans, incontestable leader du classement général et tenant du titre à Adelboden, a survolé le second tracé pour terminer avec 0,71 s d'avance sur Kristoffersen, et 1,04 s sur Fanara.

Il s'agit de la quatrième victoire de l'Autrichien cette saison en cinq épreuves de géant. Hirscher a récupéré sur tapis vert la victoire à Beaver Creek, après la disqualification de l'Allemand Stefan Luitz, éliminé samedi en seconde manche. Il s'est aussi imposé à Val d'Isère et Alta Badia. Seul le Slovène Zan Kranjec a réussi à le priver d'un succès à Saalbach fin décembre.

Le septuple vainqueur du Gros Globe qui l'an passé n'avait jamais quitté le podium en géant de toute la saison, partira de nouveau favori dimanche dans le slalom, dans la station de l'Oberland bernois.

Côté français, la performance du jour a donc été réalisée par Thomas Fanara. Le skieur de Praz-sur-Arly, qui dispute sa dernière saison de Coupe du monde, côtoie encore le gratin mondial, après sa 2e place à Alta Badia et signe le 13e podium de sa carrière.

Sixième temps de la manche initiale, le champion du monde par équipes à Garmisch-Partenkirchen en 2011, a livré un second parcours très engagé.

A 37 ans, Fanara, né le 24 avril 1981, est le plus vieux skieur à grimper sur un podium de géant. Il détenait déjà le record depuis son podium d'Alta Badia.

30e après la manche initiale, le Canadien Trevor Philp a conclu l'épreuve au 21e rang grâce au 15e chrono de la deuxième descente.

Erik Read, un autre Canadien, a fini 41e.