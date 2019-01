Jacob deGrom et les Mets s'entendent pour un an

Le détenteur du Cy-Young dans la Ligue nationale de baseball, Jacob deGrom, et les Mets de New York se sont entendus sur les termes d'un contrat d'une saison et 17 millions $.

Il s'agit d'une augmentation record pour un joueur admissible à l'arbitrage. DeGrom a touché 7,4 millions $ en 2018.

Les deux parties ont convenu de ce pacte avant de déposer leurs propositions en arbitrage. Ce montant établit également une marque pour un lanceur admissible à l'arbitrage une troisième fois.

DeGrom a mené les ligues majeures avec une moyenne de points mérités de 1,70 en 217 manches en 2018. Il a été sélectionné pour une deuxième fois pour le match des étoiles et a terminé cinquième au scrutin du joueur par excellence.

Le droitier a compilé une fiche de 10-9 avec 269 retraits sur des prises en 32 présences remarquables pour une équipe qui a conclu la saison à 77-85. Le lanceur de 30 ans pourra devenir joueur autonome après la saison 2020 si les Mets ne lui consentent pas un contrat de plusieurs campagnes d'ici là.

L'équipe de New York semble ouverte à une entente à long terme depuis que Brodie Van Wagenen, l'ex-agent de deGrom, est devenu leur directeur général. Les discussions pourraient s'amorcer sous peu. Van Wagenen a toutefois indiqué qu'il se récuserait afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Britton chez les Yankees pour au moins deux ans

Zach Britton et les Yankees de New York ont finalisé leur entente qui garantit au releveur gaucher 39 millions $ au cours des trois prochaines campagnes et qui pourrait lui rapporter 53 millions $ sur quatre ans.

Britton touchera 13 millions $ pour chacune des deux prochaines saisons selon les termes divulgués vendredi. Les Yankees détiennent une clause d'option de 13 millions $ pour 2021 et une autre de 14 millions $ pour 2022. Ils doivent décider moins de trois jours après la Série mondiale 2020 s'ils exerceront la clause pour la saison suivante.

Âgé de 31 ans, Britton a été acquis des Orioles de Baltimore le 24 juillet. En 25 matchs avec les Yankees, il a sauvegardé trois rencontres et maintenu une moyenne de points mérités de 2,88.

Il sera utilisé pour mettre la table au spécialiste des fins de match, Aroldis Chapman.

LeMahieu remplacerait Machado

Les Yankees auraient également fait signer un contrat de deux saisons au joueur d'avant-champ D.J. LeMahieu, une entente qui éloignerait le convoité Manny Machado de New York.

Plusieurs médias rapportent que la valeur du contrat de LeMahieu serait de 24 millions $.

Âgé de 30 ans, LeMahieu a passé les huit dernières campagnes à patrouiller le deuxième-but au Coors Field, pour les Rockies du Colorado. Il a remporté le championnat des frappeurs de la Nationale en 2016 avec une moyenne de ,348. En 2018, il a frappé pour ,276/,321/,428 avec 15 circuits et 62 points produits, en plus de rafler son deuxième Gant d'Or d'affilée et son troisième au total.

Les Yankees étaient à la recherche de joueurs d'avant-champ en l'absence de Didi Gregorius, qui se remet d'une reconstruction ligamentaire du coude et ne devrait pas être de retour avant l'été. Les Yankees ont embauché l'ex-Blue Jay Troy Tulowitzki la semaine dernière et l'ont déjà confirmé comme arrêt-court partant. LeMahieu sera utilisé aux deuxième, troisième et même premier coussins.