Frankie Amaya le premier choix du repêchage de la MLS

La nouvelle franchise du Cincinnati FC a arrêté son choix sur le milieu de terrain Frankie Amaya comme toute première sélection du repêchage 2019. À 18 ans, il était le plus jeune joueur disponible cette année.

Ce produit des Bruins de UCLA (NCAA) a pris part à 14 rencontres, dont 10 comme partant dans le championnat universitaire américain en 2018. Il a amassé deux buts et quatre passes.

L'Impact de Montréal ne détenait aucun choix de premier tour. Le onze montréalais avait échangé le sien au FC Dallas, le 9 décembre dernier, contre l'attaquant Maxi Urruti et 75 000 dollars en argent d'allocation ciblé.

L'Impact parlera pour la première fois au 10e rang du second tour, soit le 34e choix au total. Montréal choisira ensuite aux 58e (3e tour), 82e (4e tour) et au 92e rangs (4e tour de Seattle),

Les Whitecaps de Vancouver n'avaient pas, non plus, voix au chapitre au premier tour. Le première sélection arrivera tout de suite après celle de l'Impact, au 11e rang du deuxième tour. Suivront des choix aux 35e (2e tour) et 83e rangs (4e Tour).

À noter que le premier Canadien, le défenseur Callum Montgomery, originaire de la Colombie-Britannique, a été sélectionné au 4e rang par le FC Dallas.

Avec le 6e choix, le Toronto FC a jeté son dévolu sur Griffin Dorsey, un joueur issu de l’université de l’Indiana pouvant bien figurer tant comme attaquant que comme milieu de terrain.

Le gardien Dayne St.Clair, originaire de Pickering en Ontario, a été choisi au 7e rang, par le Minnesota United. Il a notamment fait partie de la sélection canadienne des moins de 17 ans.

L'attaquant Tajon Buchanon, âgé de 19 ans et originaire de Brampton en Ontario, a pris le chemin de la Nouvelle-Angleterre qui a appelé son nom en 9e position.

Autres choix premier tour :

2- Earthquakes de San Jose: Siad Haji, Virginia Commonwealth University, Milieu de terrain

3- Orlando City SC: Santiago Patinio, attaquant, Florida International University

4- FC Dallas: Callum Montgomery, défenseur , Université de la Caroline du Nord (Charlotte)

, Université de la Caroline du Nord (Charlotte) 5- Rapids du Colorado (du Fire de Chicago): Andre Shinyashiki (Brésil) – attaquant, Université de Denver -- en retour du 15e choix (2019) et 100 000 $ allocation

6- Toronto FC: Griffin Dorsey, attaquant/milieu de terrain, Université de l’Indiana

7-Minnesota United FC: Dayne St.Clair, gardien , Université du Maryland

, Université du Maryland 8- Dynamo de Houston: Sam Junqua, défenseur, Université Berkley (Californie)

9- Revolution de la Nouvelle-Angleterre: Tajon Buchanon, attaquant , Université de Syracuse

, Université de Syracuse 10- Dallas FC (de Montréal*): John Nelson, défenseur/milieu de terrain, Université de la Caroline du Nord

11- Revolution de la Nouvelle-Angleterre: Dejuan Jones, milieu de terrain, Michigan State

12- New York City FC (de Galaxy de Los Angeles): Luis Barraza, gardien, Université Marquette -- en retour du 19e choix (2019) et 75 000 $ allocation

13- FC CIncinnati: Logan Gdula, défenseur, Université Wake Forest

14- DC United: Akeem Ward, défenseur, Creighton College

15- Minnesota United (de Chicago) (de Colorado): Chase Gasper, défenseur, Université du Maryland – en retour de 150 000 $ allocation

16- Red Bulls de New York (de Cincinnati): Roy Boeteng, défenseur, UC Davis – en retour 1er choix 2e tour 2019 et 100 000 $ allocation

17- Real Salt Lake: Sam Brown, milieu de terrain, Université Harvard

18- Crew de Columbus: JJ Williams, attaquant, Université du Kentucky

19- Galaxy de Los Angeles (de New Yory City FC): Emil Cuello, milieu de terrain, Université Southern Methodist

20- Sounders de Seattle: Tucker Bone, milieu de terrain, Air Force

21- Sporting de Kansas City: Kamar Marriott, défenseur, Florida Gold Coast

22- Red Bulls de New York: Janos Loebe, attaquant, Université Fordham

23- Timbers de Portland: Ryan Sierakowski, attaquant, Michigan State

24- Atlanta United: Anderson Asiedu, milieu de terrain, UCLA

Plus de détails à venir.