Russell Martin échangé aux Dodgers

Martin a déjà joué dans la prestigieuse organisation californienne de 2006 à 2010.

L'athlète qui soufflera ses 36 bougies d'anniversaire le 15 février prochain a présenté une moyenne au bâton de ,194 la saison dernière, soit sa plus faible dans les ligues majeures. Il a réussi 10 circuits et produit 25 points en 90 matchs.

Outre les Dodgers et les Blue Jays, Martin a défendu les couleurs des Yankees de New York (2011 et 2012) et des Pirates de Pittsburgh (2013 et 2014).

Le principal intéressé a participé au match des étoiles à quatre occasions (2007, 2008, 2011 et 2015), représentant deux fois l'Américaine et la Nationale.

