Rick Nash annonce sa retraite

Après 15 saisons dans la Ligue nationale, l’attaquant de 34 ans a annoncé la nouvelle vendredi dans un communiqué publié par l'agence Top Shelf Sports Management inc. de son agent Joe Resnick.

Il dit que ses médecins lui ont conseillé de mettre un terme à sa carrière pour éviter d’autres blessures à la tête.

En 1060 matchs, Nash a enregistré 805 points, dont 437 buts. Il a dépassé le cap des 30 filets lors de huit saisons, franchissant même celui des 40 buts en trois occasions.

Ses 41 buts en 2003-2004 lui ont valu le trophée Maurice-Richard avec Ilia Kovalchuk des Thrashers d'Atlanta et Jarome Iginla des Flames de Calgary.

Repêché au tout premier rang du repêchage de 2002 par les Blue Jackets de Columbus, il est passé aux Rangers de New York en 2012 avec Steven Delisle et un choix conditionnel de troisième tour en échange de Brandon Dubinsky, Artem Anissimov, Tim Erixon et un choix de premier tour.

Acquis par les Bruins de Boston en février dernier, dans un échange qui a notamment envoyé Ryan Spooner et un choix de premier tour aux Rangers, Nash n’a joué que 11 matchs avec eux avant de se blesser.

Il a conclu la saison 2017-2018 avec 21 buts et 13 passes.

Joueur autonome depuis le 1er juillet 2018, Nash avait choisi de ne pas se joindre à une autre équipe pour réfléchir à son avenir.

Au cours de sa carrière, l’ailier gauche ontarien a gagné deux médailles d’or olympiques avec le Canada.