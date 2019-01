La neige abondante force l'annulation d'une Coupe du monde de skeleton en Allemagne

Les abondantes chutes de neige ont forcé l'annulation des épreuves masculine et féminine de skeleton à la Coupe du monde de Königssee, en Allemagne, vendredi.

On ignore pour l'instant si ces courses seront reprises, et si oui à quel moment.

La neige continue de s'abattre sur Königssee, et elle a aussi affecté la présentation des épreuves de la Coupe du monde de luge la semaine dernière. Les organisateurs ont mesuré la neige en mètres sur la piste cette semaine.

À certains endroits , on évalue à plus de trois mètres la quantité de neige reçue au cours des trois derniers jours. Certaines parties de l'Allemagne ont aussi subi d'importantes avalanches et éprouvé des problèmes de congestion sur les routes.

Les épreuves de la Coupe du monde de bobsleigh, qui doivent être présentées samedi et dimanche, sont pour l'instant maintenues.

Les organisateurs ont cependant mentionné qu'ils surveillent étroitement l'évolution de la situation. On prévoit encore de la neige au cours du week-end, entre 10 et 20 cm supplémentaires.