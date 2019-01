Le Canadien en mission à St. Louis

Bien qu’il occupe présentement le 8e rang, celui-ci sera à l’enjeu jeudi soir lorsque le CH (23-16-5) croisera la route des Blues à St. Louis (17-20-4).

Les Islanders n’ont qu’un point de retard au classement général avec trois matchs de plus à disputer et se mesureront aux Rangers de New York.

De leur côté, les Blues, un poids lourd de la LNH au sens propre, causent généralement des maux de tête aux petits attaquants du Tricolore.

Au début de la saison, St. Louis était répertorié comme la 6e équipe de la LNH pour ce qui est du poids (203,8 lbs en moyenne); le Canadien étant la plus petite (189,5 lbs).

Or, Montréal a remporté le premier duel entre les deux équipes au Centre Bell au mois d’octobre et pourrait balayer la série contre la formation du Missouri pour la première fois depuis 2015.

À noter : L'attaquant québécois David Perron connaît ses meilleurs moments dans la LNH avec au moins un point à ses 8 derniers matchs pour un total de 11.

Le CH a d’ailleurs vaincu les Blues à domicile une seule fois lors de ses six dernières visites (1-3-2).

St. Louis vit une saison tumultueuse marquée par le congédiement de l’entraîneur-chef Mike Yeo, remplacé par Craig Berube en novembre dernier.

Ils affichent huit points de tard sur la 8e place de l’Association ouest et pourraient rater les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive après y avoir participé six fois d’affilée.

Relancer le duo Domi-Drouin

Le CH a inscrit 6 buts en 4 matchs en 2019, un rythme largement inférieur à sa moyenne de la saison (3 buts par match).

Une partie de l’inertie à l’attaque coïncide avec la mauvaise séquence traversée actuellement par le duo Max Domi et Jonathan Drouin.

Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Les deux comparses ont longtemps produit à un rythme avoisinant le point par match et même plus, mais connaissent actuellement leur première léthargie de la saison.

Le fils de Tie n’a pas touché la cible en 14 matchs soit depuis le 9 décembre à Chicago. Pendant ce temps, Drouin a compilé sept points, dont trois buts, mais deux de ceux-ci sont survenus dans un filet désert.

Mercredi, Claude Julien a d’ailleurs laissé savoir qu’il pourrait éventuellement les séparer, eux qui sont réunis depuis le quatrième match de l’année.

Malgré tout, le tandem affiche encore des statistiques honorables à 5 contre 5. Le Québécois et l’Ontarien étaient sur la glace pour 27 buts de leur équipe contre 21 des adversaires dans ces circonstances.

Il ne faut pas s’attendre à de nombreux changements en vue du duel. Carey Price devrait être de retour à son poste tandis que Charles Hudon semblait être l’attaquant en surplus mercredi à l’entraînement.