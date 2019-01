Sergei Bobrovsky sanctionné par les Blue Jackets

Les Blue Jackets ont annoncé que leur gardien de but Sergei Bobrovsky ne prendra pas part au match contre les Predators, jeudi soir, à Nashville.

« Il y a certaines attentes et valeurs que nous avons établies pour nos joueurs afin de définir la culture de notre organisation. Un incident est survenu au cours duquel Sergei n'a pas su répondre à ces attentes et valeurs. Nous avons donc pris la décision qu'il ne sera pas avec l'équipe pour le match de ce soir. C'est un dossier qui sera géré à l'interne et nous ne ferons pas d'autres commentaires pour le moment », a affirmé le directeur général de l'équipe, Jarmo Kekalainen.

Bobrovsky présente une fiche de 18-13-1, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un pourcentage d'efficacité de .906 en 32 matchs cette saison. En 427 matchs dans la LNH, le joueur de 30 ans a obtenu 236 victoires, 142 défaites et 37 défaites en prolongation.

Bérubé rappelé

Le gardien de but Jean-François Bérubé a donc été rappelé des Monsters de Cleveland.

Le joueur originaire de Repentigny a enregistré un dossier de 9-10-4, une moyenne de buts alloués de 3,39 et un pourcentage d'efficacité de .898 en 34 matchs dans la LNH avec les Islanders de New York et les Blackhawks de Chicago.

Cette saison, dans la Ligue américaine, le gardien de but de 27 ans a obtenu 11 victoires en 24 rencontres.

Le directeur général du club a aussi annoncé que le joueur de centre Brandon Dubinsky et l'ailier gauche Markus Hannikainen avaient été placés sur la liste des blessés.

Dubinsky ratera au moins une semaine d'activités en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. De son côté, Hannikainen s'est blessé au coude lors du match de mardi dernier contre le Lightning et devra s'absenter pendant au moins une semaine.