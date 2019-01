Difficiles entrées en lice pour Raonic et Bouchard à Melbourne

Classé 16e tête de série, Raonic se mesurera à l'enfant terrible du tennis masculin pour une septième fois sur le circuit de l'ATP. Les deux hommes pointant respectivement aux 17e et 51e rangs mondiaux ont chacun gagné trois duels.

L'Ontarien se retrouve dans la même portion de tableau que l'Allemand Alexander Zverev (no 4), qu'il pourrait rencontrer en huitièmes de finale. Un duel de deuxième tour face au Suisse Stan Wawrinka est également possible.

Le Torontois Denis Shapovalov (no 25) aura pour sa part rendez-vous en lever de rideau avec l'Espagnol Pablo Andujar. Un match de troisième tour contre le Serbe Novak Djokovic (no 1) se profile à l'horizon si la logique est respectée.

Djokovic et le Suisse Roger Federer (no 3) convoiteront le même record, mais sont séparés dans le tableau principal, ce qui signifie qu'ils pourraient croiser le fer en finale avec à l'enjeu un septième titre aux Internationaux d'Australie.

Le favori de la compétition et le champion en titre entameront le premier tournoi du grand chelem de la saison à égalité avec Roy Emerson, qui a triomphé six fois à Melbourne de 1961 et 1967, sauf en 1962, avant la modernisation du calendrier.

Djokovic commencera son parcours face à un joueur issu des qualifications.

Le Japonais Kei Nishikori (no 8), qui a amorcé sa campagne en décrochant le titre à Brisbane, pourrait l'affronter en quarts de finale, suivi de Zverev dans le carré d'as.

Federer, qui a remporté les deux dernières éditions au Rod Laver Arena, fait partie de la portion inférieure du tableau en compagnie de l'Espagnol Rafael Nadal (no 2), de retour au jeu à la suite d'une blessure à la cuisse gauche.

Le double tenant du titre lancera son tournoi contre l'Ouzbek Denis Istomin. Le Suisse et le Croate Marin Cilic (no 6) pourraient recréer la finale de 2018 quelques tours plus tôt, en quarts de finale.

Nadal, lui, bataillera d'entrée de jeu avec l'Australien James Duckworth, un joueur invité par les organisateurs de la première levée du grand chelem.

Le Canadien Peter Polansky tentera d'accéder au tableau principal plus tard jeudi lorsqu'il disputera son troisième match des qualifications. Ses compatriotes Félix Auger-Aliassime et Brayden Schnur ont échoué dans leur tentative respective.

Eugenie Bouchard Photo : Luxembourg Open / F. Konnen et C. Sibenaler

Les premiers coups de raquette d'Eugenie Bouchard, 79e au classement de la WTA, à Melbourne seront réalisés face à la Chinoise Peng Shuai, ancienne 14e joueuse mondiale, désormais 129e.

Si Bouchard conserve son dossier immaculé contre Shuai, qu'elle a déjà vaincue à deux occasions, dont une fois aux Internationaux d'Australie de 2017, un défi colossal pourrait se dresser devant elle : Serena Williams (no 16).

La détentrice de 23 couronnes en grand chelem se mesurera à l'Allemande Tatjana Maria au tour initial. L'Américaine est parmi les favorites pour étoffer sa récolte après s'être absentée du tournoi l'an dernier en raison de la naissance de son premier enfant.

La cadette des soeurs Williams pourrait croiser la raquette avec la Roumaine Simona Halep (no 1) en huitièmes de finale.

La favorite du tableau féminin sera quant à elle de nouveau confrontée à l'Estonienne Kaia Kanepi, qui l'avait évincée au même stade de la compétition lors des derniers Internationaux des États-Unis.

La Danoise Caroline Wozniacki (no 3), qui a obtenu son premier titre majeur à Melbourne en 2018 à la suite d'une finale corsée face à Halep, figure dans la même portion de tableau que la Tchèque Petra Kvitova (no 8) et la Russe Maria Sharapova (no 30).

Wozniacki amorcera la défense de son titre contre l'Allemande Alison Van Uytvanck. Elle pourrait retrouver Sharapova au troisième tour.

L'Allemande Angelique Kerber (no 2) effectuera son entrée en lice face à la Slovène Polona Hercog.

La Canadienne Bianca Andreescu n'est plus qu'à un triomphe, en qualifications, d'atteindre le tableau principal.