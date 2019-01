Nick Suzuki surpris d’atterrir à Guelph

Un texte d’Alexandre Gascon

Comme des dizaines de joueurs à travers le pays au retour du temps des fêtes, Suzuki a changé d’adresse dans les dernières heures, quittant l’Attack d’Owen Sound pour le Storm de Guelph dans un échange de grande envergure.

À son retour du Championnat mondial junior, son directeur général, Dale DeGray, l’avait mis au parfum des tractations à son endroit.

« Mais il m’avait dit que Guelph n’était pas dans les plans », a expliqué Suzuki, joint au téléphone dans un Tim Hortons quelque part entre les deux villes ontariennes.

« J’ai été surpris de la destination. Je savais que quelques équipes s’intéressaient à moi. J’imagine que quelque chose a dû relancer la discussion et ils ont pu conclure une transaction », a-t-il enchaîné.

L’échange

Suzuki et l'attaquant Zachary Roberts, de même que le défenseur Sean Durzi, sont passés de l'Attack au Storm, contre les attaquants Zachary Poirier et Barret Kirwin, du défenseur Mark Woolley et de quatre choix au repêchage, dont un conditionnel.