Victoire autrichienne à la Coupe du monde de Bad Gastein

Daniela Ulbing et Karl Benjamin ont battu les Italiens Nadya Ochner et March Aaron en finale, tandis que les Suisses Patrizia Kummer et Dario Caviezel ont obtenu la médaille de bronze après avoir vaincu l'Allemagne dans la petite finale.

Le duo canadien formé des Ontariens Megan Farrell, de Richmond Hill, et Darren Gardner, de Burlington, n'a pu franchir les huitièmes de finale et a abouti au 15e échelon.

Leurs compatriotes Jennifer Hawkrigg, de Toronto, et Sébastien Beaulieu, de Sherbrooke, ont été éliminés dès la phase préliminaire pour terminer au 21e rang.