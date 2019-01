Les Flyers égalent un record de la LNH

Les Capitals derniers ont bénéficié de doublés de Jakub Vrana et T.J. Oshie, ainsi que du but de Tom Wilson. Oshie a inscrit son deuxième but dans une cage déserte.

À lire aussi : Le Canadien résiste aux Red Wings à Détroit

McKenna a bloqué 20 tirs. Brian Elliott, Michal Neuvirth, Calvin Pickard, Alex Lyon, Anthony Stolarz et Carter Hart ont aussi défendu le filet des Flyers, cette saison.

Trois autres clubs ont fait appel à autant de portiers : les Nordiques de Québec (1989-1990), les Blues de Saint Louis (2002-2003) et les Kings de Los Angeles (2007-2008).

Les Flyers sont dirigés par Scott Gordon, qui faisait partie du groupe utilisé par les Nordiques, en 1989-90.

Sans victoire depuis huit matchs, les Flyers se classent avant-derniers dans la LNH, avec un point de plus qu'Ottawa.

Leurs buteurs face aux Capitals ont été Jakub Voracek, Wayne Simmonds et Claude Giroux.

Pheonix Copley a frustré les visiteurs à répétition en réalisant 37 arrêts.