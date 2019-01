Les quatre points de Wheeler font mal à l'Avalanche

Blake Wheeler a marqué un but et ajouté trois aides pour mener les Jets de Winnipeg vers une victoire de 7-4 contre l'Avalanche du Colorado mardi soir, au Manitoba.

Mathieu Perreault, Kyle Connor, Bryan Little, Andrew Copp, Mark Scheifele et Jacob Trouba ont également fait vibrer les cordages pour les Jets. Trouba, Scheifele et Tyler Myers ont ajouté deux aides chacun.

Gabriel Landeskog a mené l'attaque de l'Avalanche avec deux buts, ses 26e et 27e de la saison. Du coup, il a dépassé son sommet personnel de 26 buts réalisé lors de la saison 2013-2014.

Carl Soderberg et Ryan Graves ont marqué les autres buts de l'Avalanche pendant que Nathan MacKinnon obtenait deux mentions d'aide.

Connor Hellebuyck a repoussé 37 tirs dans les filets des Jets (27-13-2), vainqueurs de leurs deux dernières rencontres et détenteurs d'un dossier de 3-3 à leurs six derniers matchs.

Philipp Grubauer a bloqué 14 tirs pour l'Avalanche (20-15-8), qui avait mis fin à une séquence de six défaites grâce à un gain de 6-1 contre les Rangers de New York vendredi dernier.