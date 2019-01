Niemi affrontera les Wings, Weber décidera après l'échauffement

Pour leur part, Matthew Peca et Charles Hudon seront insérés dans la formation au détriment de Michael Chaput et Nicolas Deslauriers. Ils compléteront le quatrième trio avec Kenny Agostino.

Weber a reçu une rondelle au visage en première période lundi, lors d'une défaite de 1-0 face au Wild du Minnesota. Il s'est rendu à l'hôpital après le premier entracte, mais aucune fracture n'a été décelée lors des examens.

Âgé de 33 ans, Weber a récolté six buts et six aides en 19 rencontres cette saison.

Carey Price avait été d'office lors des trois derniers matchs du Canadien. Niemi avait disputé les trois rencontres précédentes, toutes à l'étranger entre Noël et le jour de l'An. Price profitait alors de quelques jours de repos pour soigner une « inflammation » au bas du corps.

En 11 départs cette saison, Niemi présente un dossier de 6-4-1 avec une moyenne de buts accordés de 4,01 et un taux d'efficacité de ,881.

Le Canadien (22-16-5) a perdu ses deux derniers matchs et a glissé hors du portrait des éliminatoires. Il accuse un point de retard sur les Sabres de Buffalo et les Islanders de New York. Les Sabres ont toutefois un match en main sur le Tricolore et les Islanders, trois.

Les Red Wings (16-21-7) n'ont gagné que deux de leurs 10 dernières rencontres (2-6-2). Jimmy Howard sera devant le filet des locaux.